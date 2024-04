In Genf musste das Damen 1 Team des TSV Frick im zweiten Barragespiel gegen die SG CS Chênois Genève Handball antreten. Nachdem das erste Spiel in Frick verloren gegangen war, war eine Reaktion gefragt. Um den Ligaerhalt zu sichern, musste ein Sieg mit fünf Toren Unterschied her. ...