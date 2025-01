Handball: SG Mittelland-AOR – TSV Frick I 18:27

Das 2. Liga Damen Handball-Team des TSV Frick 1 hat am vergangenen Samstag durch einen Auswärtssieg bei der SG Mittelland-AOR (3. Liga) in Rothrist das Halbfinale des Aargau Plus Regional-Cups erreicht.

Das Team der ...