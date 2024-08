Fricker Handballer: Erstes Spiel – erster Sieg

Mobiliar-Cup: SG TSV Frick 1 – BSV Stans 2 27:23

Vergangenen Samstag stand für die SG TSV Frick 1 das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Nach einer intensiven Vorbereitung mit mehreren Testspielen und Turnieren ging es im Mobiliar-Cup auswärts gegen die zweite Mannschaft des BSV Stans, die frisch in die 1. Liga aufgestiegen war.

Das Team 1 der SG TSV Frick hat in der Sommerpause einige Veränderungen erlebt: Zwei erfahrene Spieler traten vom Handball zurück, während junge Talente in die Mannschaft integriert wurden.

Der TSV Frick startete stark in die Partie gegen die zweite Mannschaft des BSV Stans. Stans hatte zu Beginn mit einigen Fehlern zu kämpfen und verfehlte das Tor mehrfach. Torwart Flavio Concas zeigte eine souveräne Leistung, parierte mehrere Würfe und gab seiner Mannschaft so die nötige Sicherheit. Durch schnelles Umschaltspiel und effiziente Gegenstösse konnte sich der TSV Frick bereits nach 15 Minuten mit 10:3 absetzen. In der Folge reagierte Stans mit einem Team-Timeout. Danach stabilisierte sich der Gegner und die Fehlerquote ging zurück. Die Fricker verloren etwas die Kontrolle und Stans konnte den Rückstand bis zur Halbzeit auf 12:17 verkürzen.

Nervenstärke in der Schlussphase

Der Auftakt der zweiten Halbzeit verlief für den TSV Frick nicht nach Plan. Mehrere Ballverluste und Unkonzentriertheiten liessen den BSV Stans näher herankommen. Dank einer weiterhin starken Torhüterleistung von Flavio Concas konnten die Fricker jedoch ihre Führung verteidigen. Stans schaffte es aber, den Rückstand auf nur drei Tore zu verkürzen, wodurch das Spiel wieder spannend wurde. In der Schlussphase zeigten die Fricker jedoch ihre Nervenstärke. Mit cleveren Aktionen im Angriff und einer stabilen Abwehr gelang es ihnen, das Spiel wieder zu kontrollieren. So konnten sie den Vorsprung ausbauen und das Spiel schlussendlich verdient mit 27:23 gewinnen.

Der Sieg im ersten Pf lichtspiel der Saison war für den TSV Frick ein gelungener Start. Die Mannschaft zeigte trotz kleinerer Schwächephasen eine geschlossene Leistung und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde des Mobiliar-Cups. Nun blickt das Team voller Vorfreude auf den Beginn der Meisterschaft. Am 7. September steht das erste Ligaspiel in der Sporthalle Ebnet an. (mgt)