Frick im Tennisfieber

An den letzten beiden Wochenenden im März fand der Ferricia Cup – neu unter dem Namen «Raiffeisen Ferricia Cup» – in Frick statt. Erfreulicherweise nahmen erneut über 100 Spielerinnen und Spieler am Turnier teil. Turnierleiterin Monika Stocker, ...

Ferricia Cup

An den letzten beiden Wochenenden im März fand der Ferricia Cup – neu unter dem Namen «Raiffeisen Ferricia Cup» – in Frick statt. Erfreulicherweise nahmen erneut über 100 Spielerinnen und Spieler am Turnier teil. Turnierleiterin Monika Stocker, unterstützt von Tanja John und Yvonne Köhler, hatte alle Hände voll zu tun.

Bei den Aktiven begeisterte das Finale der Kategorie MS A R3/R6 zwischen Lokalmatador Marco Lori und Louis Bernet (beide R3). Das bessere Ende sicherte sich Louis Bernet. In der Kategorie MS A R6/R9 beeindruckte der ungesetzte Mattia Iamartino mit seinem variantenreichen Spiel. Er setzte sich in einem grossen Tableau schliesslich im Final gegen Kian Schmid durch.

Der Organisator freute sich zudem über zahlreiche Finalteilnahmen von Spielerinnen und Spielern des TC Frick – besonders über die Erfolge der Lokalmatadoren Anke Geissler (WS 30+ R4/R6), Yvonne Köhler (WS 50 R4/R6) und Christian Kalt (MS 35+ R6/R9). Die Spiele der Seniorinnen und Senioren fanden – sehr zur Freude der Teilnehmenden – erneut auch unter der Woche statt. (mgt)