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Frick im Tennisfieber

  10.04.2026 Sport, Frick
Dynamik auf dem Court – Marco Lori und Louis Bernet. Foto: zVg
Dynamik auf dem Court – Marco Lori und Louis Bernet. Foto: zVg

Ferricia Cup

An den letzten beiden Wochenenden im März fand der Ferricia Cup – neu unter dem Namen «Raiffeisen Ferricia Cup» – in Frick statt. Erfreulicherweise nahmen erneut über 100 Spielerinnen und Spieler am Turnier teil. Turnierleiterin Monika Stocker, ...

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