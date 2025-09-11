Immobilien
Frick Handball: Zwei Punkte zum Saisonstart

  11.09.2025 Sport, Frick
Sina Leimgruber (links) und Selina Burger in der Verteidigung. Foto: zVg
Das Fricker Damen 1 (2. Liga) traf vergangenen Samstag zu Hause auf den TV Pratteln NS. Für beide Mannschaften war es das erste Meisterschaftsspiel in dieser Saison. Die Frickerinnen starteten motiviert in das Spiel. Ziel war es, in der Verteidigung engagiert und aggressiv zu verteidigen und ...

