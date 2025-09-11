Frick Handball: Zwei Punkte zum Saisonstart

Das Fricker Damen 1 (2. Liga) traf vergangenen Samstag zu Hause auf den TV Pratteln NS. Für beide Mannschaften war es das erste Meisterschaftsspiel in dieser Saison. Die Frickerinnen starteten motiviert in das Spiel. Ziel war es, in der Verteidigung engagiert und aggressiv zu verteidigen und ein gutes Umschaltspiel zu zeigen. Dies gelang den Frickerinnen anfänglich ziemlich gut. So stand es nach zehn Minuten bereits 6:2. Doch dann hatten sie Schwierigkeiten, gute Abschlüsse zu finden und machten diverse technische Fehler. Auch nach den beiden Team-Timeouts der beiden Mannschaften lief es nicht mehr ganz so rund. Mit 12:8 gingen die Fricker Damen in die Pause. In die zweite Halbzeit wurde gleich gestartet wie ganz am Anfang. Die Fricktalerinnen machten es den Damen aus Pratteln nicht einfach und brachten sie zum Verzweifeln, gleichzeitig konnten sie die Führung weiter ausbauen, so dass es in der 45. Minute 20:12 stand. Danach ging den Frickerinnen etwas die Puste aus, doch aufgeben war kein Thema. Am Ende gewannen die Damen des TSV Frick das Spiel mit 26:17. Am Wochenende geht es bereits weiter. Am Samstag findet das zweite Meisterschaftsspiel gegen die SG Würenlingen Whales im Fricker Ebnet statt und am Sonntag treffen die Frickerinnen im Cupspiel in Lausanne auf Lausanne-Ville. (mgt)