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Frühlingsfest Frick feiert Jubiläum

  15.05.2026 Frick, Sport
Der TV Frick Handball freut sich auf zahlreiche Besucher beim Frühlingsfest. Foto: zVg
Der TV Frick Handball freut sich auf zahlreiche Besucher beim Frühlingsfest. Foto: zVg

TV Frick Handball lädt zur 10. Ausgabe

Das Frühlingsfest Frick «Zum goldenen Fuchsbau» feiert vom 29. bis 31. Mai 2026 seine zehnte Ausgabe auf dem Platz vor dem Primarschulareal.

Während für den Freitag noch die letzten Plätze im Vorverkauf ...

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