Frühlingsfest Frick feiert Jubiläum

Während für den Freitag noch die letzten Plätze im Vorverkauf ...

Das Frühlingsfest Frick «Zum goldenen Fuchsbau» feiert vom 29. bis 31. Mai 2026 seine zehnte Ausgabe auf dem Platz vor dem Primarschulareal.

TV Frick Handball lädt zur 10. Ausgabe

Das Frühlingsfest Frick «Zum goldenen Fuchsbau» feiert vom 29. bis 31. Mai 2026 seine zehnte Ausgabe auf dem Platz vor dem Primarschulareal.

Während für den Freitag noch die letzten Plätze im Vorverkauf verfügbar sind und der Sonntag bereits restlos ausverkauft ist, gibt es für den Samstag noch Tickets im Vorverkauf.

Im Mittelpunkt des Jubiläums steht der grosse Chilbi-Nachmittag am Samstag von 11.15 bis 16.30 Uhr, der bei freiem Eintritt ein breites Publikum anspricht. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches, familienfreundliches Programm mit Live-Musik der Musikgesellschaft Frick, des Jugendchors Singing Foxes, des Männerchors Frick sowie der Partyband Wälderwahn aus dem Südschwarzwald. Zahlreiche Spiel- und Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene sorgen ebenso für Unterhaltung wie das vielseitige kulinarische Angebot. Der Chilbi-Nachmittag lädt Gross und Klein zum gemeinsamen Verweilen ein und bildet einen lebendigen Treffpunkt für die Region. Ein Teil des Erlöses geht an die Juniorenteams für das Projekt «Internationales Handballturnier».

Am Samstagabend sorgt die Hausband «Servus» aus Tirol mit ihren Partyliedern für Stimmung.

Der Eintritt am Abend ist ab 18 Jahren. Tickets für den Freitag- und Samstagabend sind weiterhin online unter www.fruehlingsfest-frick.ch erhältlich. Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine frühzeitige Reservation empfohlen. (mgt)