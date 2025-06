Frauenpower am Eidgenössischen

An den Eidgenössischen Pontonierwettkämpfen in Schmerikon holten die Rheinfelder Pontonierfrauen einige Kranzauszeichnungen beim Schwimmen und Schnüren. Aber auch die anderen Vereinsmitglieder zeigten bei der brütenden Hitze beachtliche Leistungen.

Drei spannende Wettkampftage am Linthkanal bei der Einmündung in den Zürichsee brachten rund 1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus der ganzen Schweiz zusammen, die am 42. Eidgenössischen Pontonierwettfahren in Schmerikon teilnahmen. Der alle drei Jahre stattfindende Event begann für die Rheinfelder am Freitagmorgen mit dem 200-Meter-Freistil-Schwimmen. Dabei konnte sich Tatjana Tschudin als 14. von 49 Frauen eine Kranzmedaille sichern. Im Einzelfahren am Freitagnachmittag konnten die Rheinfelder Pontoniere leider keine Kränze erringen.

Der Samstag startete früh um 7.43 Uhr mit dem Sektionswettfahren, bei dem 17 aktive Rheinfelder Mitglieder mit drei Übersetzbooten und einem Weidling antraten. Sie durften für ihre Leistung an der Rangverkündigung vom Sonntag als 34. von 36 klassierten Sektionen einen Lorbeerkranz entgegennehmen.

Am Nachmittag folgte das Einzelschnüren. Hier mussten die Teilnehmenden auf einem Parcours neun Seilverbindungen möglichst schnell und fehlerfrei knoten. Als Dritte der Kategorie 2F konnte sich die Jungfahrerin Lena Wiekert eine Medaille auf dem Podest überreichen lassen. Und Evelyne König schaffte in der Kategorie F als Neunte von 41 Teilnehmerinnen eine Kranzauszeichnung. Den Schlusspunkt am Sonntagmorgen bildeten die Jüngsten bis 14 Jahre in der Kategorie 1. Leider reichte es den fünf gestarteten Jungpontonieren nicht zu einem Kranz.

Traditionsgemäss wurden die Rheinfelder Pontoniere bei ihrer Rückkehr vom Eidgenössischen am Sonntagabend in der Altstadt von Stadträtin Susanna Schlittler, der Rheinfelder Stadtmusik und sechs Vereinsdelegationen mit ihren Vereinsfahnen herzlich empfangen.

Jetzt konzentrieren sich die Aktivitäten der Rheinfelder Pontoniere ganz auf die Vorbereitungen für ihr traditionelles Fischessen, welches vom 25. bis 27. Juli im Stadtpark West stattfinden wird. (mgt)