Die Jugendriege des TV Stein holt sich den Titel am Jugendturnfest 2025 in Etzgen: die jungen Wilden gehen als Turnfestsieger in der 1. Stärkeklasse hervor. Als es feststand, «gab es kein Halten mehr», heisst es seitens der Steiner. Das Zusammenkommen im Mettauertal war für die Fricktaler Jugend ein grosses Fest. Darauf ein Hoch – und einige Bilder. (nfz)