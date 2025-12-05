Finanzielle Situation der Kirchgemeinde ist herausfordernd

Die Kirchgemeindeversammlung der römischkatholischen Kirchgemeinde Rheinfelden-Magden-Olsberg fand im Treffpunkt der Josefskirche in Rheinfelden statt. Die 51 Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung 2024 und das Budget 2026. Die finanzielle Situation ist herausfordernd und es sind weitere Sparbemühungen notwendig. Der Präsident der Kirchenpflege, Urs Vogel, erläuterte die geplante Abtretung und Sanierung der Strasse «Im Brüel» (Parzelle 3348) an die Gemeinde Magden sowie die geplante Landabtretung an den Kanton Aargau im Zusammenhang mit dem Projekt «Sanierung Olsbergerstrasse» in Magden. Beide Anträge wurden angenommen. Ebenfalls zugestimmt wurde dem Antrag, das Pilotprojekt Kirchlicher Regionaler Sozialdienst mit der aktuell bestehenden Leistungsvereinbarung um ein halbes Jahr bis Ende 2026 zu verlängern. Mit eindrücklichen Bildern schilderte Simone Dahli, Gründerin des Hilfswerks «Lacitos de Luz», wie sie und ihr Team im Amazonasgebiet Perus beeinträchtigte Kinder dank der dreijährigen finanziellen Unterstützung durch die Kirchgemeinde medizinisch und schulisch betreuen konnten. Besonders erfreulich ist, dass für die restliche Amtsperiode 2023–2026 per 1.1.2026 Linda Gaeta, Claudia Storz, Steffen Reuss und Peter Obrist zusätzlich in die Kirchenpflege gewählt wurden, so dass die Kirchenpflege wieder vollzählig ist und sich die Einsetzung einer Sachwaltung erübrigt. Verdankt wurden Ludovica Candela und Enzo Tancredi für die geleisteten Dienste. (mgt)