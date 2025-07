Das Sichtfeld Openair ohne die aufwändigen mit Liebe zum Detail und viel Kreativität gestalteten Kulissen – es wäre nicht das Sichtfeld, wie es das Fricktal seit vielen Jahren kennt. «Ein Festival ist nur so grossartig, wie die Menschen dahinter. Unser Sichtfeld Openair wird von vielen Freiwilligen geplant, gebaut und natürlich auch heiss geliebt», so steht es auf der Webseite des Vereins, so kann es seit dem 24. Juli im Aufbau mitverfolgt und vom 1. bis 3. August am Kornbergweg in Gipf-Oberfrick erlebt werden. Das Thema in diesem Jahr: der Film.

Simone Rufli