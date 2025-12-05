Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fest entschlossen, weitere Punkte zu holen

  05.12.2025 Sport, Möhlin
Die U23 von Volley: Seraina Ernst (von links), Janine Fleig, Leonie-Lara Rakitic, Dominique Rüttimann, Aileen Wohlgemuth, Lara Kym, Carmen Mandir, Irem Ezmi, Chiara Maiorano, Ladina Bargetzi, Blenda Xheladini, Sara Nuredini, Sienna Rittiner, Maja Magolan, Valentina Köppel, Lea Oliva. Foto: zVg
Die U23 von Volley: Seraina Ernst (von links), Janine Fleig, Leonie-Lara Rakitic, Dominique Rüttimann, Aileen Wohlgemuth, Lara Kym, Carmen Mandir, Irem Ezmi, Chiara Maiorano, Ladina Bargetzi, Blenda Xheladini, Sara Nuredini, Sienna Rittiner, Maja Magolan, Valentina Köppel, Lea Oliva. Foto: zVg

Die U23-Juniorinnen von Volley Möhlin

Mit viel Einsatz, Teamgeist und Siegeswille ist die U23 in die Saison gestartet. Geleitet wird die Mannschaft von Seraina Ernst und Lea Oliva. Ein Blick darauf, was bisher geschah.

Gleich zu Beginn der Saison stand fest, dass das Team im ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote