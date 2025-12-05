Fest entschlossen, weitere Punkte zu holen

Mit viel Einsatz, Teamgeist und Siegeswille ist die U23 in die Saison gestartet. Geleitet wird die Mannschaft von Seraina Ernst und Lea Oliva. Ein Blick darauf, was bisher geschah.

Die U23-Juniorinnen von Volley Möhlin

Gleich zu Beginn der Saison stand fest, dass das Team im Herbst mit dem 5:1-Spielsystem antreten möchte. Das bedeutet, dass immer nur eine Passeuse (Spielmacherin) und fünf Angreiferinnen auf dem Feld sind. Aus diesem Grund musste jede Spielerin sich auf eine eigene Position spezialisieren. Das Kader besteht aktuell aus drei Mittelblockerinnen, einer Passeuse, zwei Liberas, zwei Diagonalspielerinnen und vier Annahme-Aussen-Spielerinnen.

Aus jeder Niederlage lernen

Beim ersten Saisonspiel Mitte Oktober standen sie zuhause dem VC Safenwil-Kölliken gegenüber. Die Möhlinerinnen starteten motiviert in die Partie, mussten sich aber nach einem umkämpften Match mit 1:3 geschlagen geben. Eine Woche später folgte auswärts das nächste Spiel gegen BTV Aarau, welches sie mit 0:3 verloren. Die Spielerinnen liessen sich davon aber nicht entmutigen und arbeiteten weiter konzentriert an ihrem Zusammenspiel. Im dritten Match auswärts gegen VBC Oftringen zeigte das Team, wieviel Potenzial in ihm steckt. Die Partie war spannend und ging über fünf Sätze. Mit viel Durchhaltevermögen und starken Aktionen in der Verteidigung sowie mutigen Angriffen gelang es den Spielerinnen, ihren ersten Saisonsieg mit 3:2 zu erkämpfen. Mitte November empfing die Mannschaft von Trainerinnen Seraina Ernst und Lea Oliva SV Tägerig in der Steinlihalle. Trotz guter Momente und einigen engen Ballwechseln musste sich die Gastgeberinnen erneut mit 0:3 geschlagen geben. Auch das fünfte Spiel auswärts gegen VBC Kanti Baden endete mit einer 0:3-Niederlage. Doch das Team lässt den Kopf n icht hängen, sondern bleibt konzentriert und lernt aus jeder Begegnung.

Klare Leistungssteigerung in der Vorrunde

Obwohl die bisherigen Resultate nicht immer den grossen Einsatz widerspiegeln, zeigt die Mannschaft eine klare Leistungssteigerung. Die Spielerinnen arbeiten stetig daran, die Fehler aus den vergangenen Spielen zu verbessern. Die Saison ist noch nicht zu Ende und das Team ist fest entschlossen, weitere Punkte zu holen und als Mannschaft stärker zu werden. Sie blicken motiviert auf das kommende Heimspiel morgen Samstag. Um 16 Uhr treten sie in der Steinlihalle gegen STV Baden an. Die Spielerinnen hoffen auf die Unterstützung der Zuschauenden und wollen ihren Fans ein gutes Spiel zeigen. (mgt)