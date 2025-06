FC Frick verliert Finalspiel

Die erste Mannschaft des FC Frick spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga des Aargauischen Fussballverbands (AFV). Nachdem die Fricker am vergangenen Dienstag auf dem heimischen Ebnet, dank einer starken Mannschaftsleistung, den Halbfinal gegen den FC Brugg nach einem Rückstand ...

Die erste Mannschaft des FC Frick spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Liga des Aargauischen Fussballverbands (AFV). Nachdem die Fricker am vergangenen Dienstag auf dem heimischen Ebnet, dank einer starken Mannschaftsleistung, den Halbfinal gegen den FC Brugg nach einem Rückstand noch mit 2:1 gewonnen hatten, musste sich das Team von Ivan Petrovic und Marc-Alain Kessler am Samstagabend in Lenzburg im Finalspiel um den letzten Aufstiegsplatz in der 2. Liga dem FC Oftringen mit 2:3 geschlagen geben. Damit platzte der Traum vom erneuten Aufstieg. (sir)