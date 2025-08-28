Faustball: Fricktaler vor dem Abstieg

Die Aufsteiger aus dem Fricktal sehen ihre Felle langsam aber sicher davonschwimmen. Nach der kapitalen Niederlage im Abstiegskampf gegen die FG Rickenbach-Wilen am letzten Samstag müssen am nächsten Samstag zwingend Punkte her – idealerweise deren vier. Siege gegen Widnau und ...

Die Aufsteiger aus dem Fricktal sehen ihre Felle langsam aber sicher davonschwimmen. Nach der kapitalen Niederlage im Abstiegskampf gegen die FG Rickenbach-Wilen am letzten Samstag müssen am nächsten Samstag zwingend Punkte her – idealerweise deren vier. Siege gegen Widnau und Affeltrangen wären allerdings als grosse Überraschung zu werten. Aktuell sieht es danach aus, dass die Fricktaler nach nur einer Saison in der Nationalliga A bereits wieder absteigen würden und die FG Rickenbach-Wilen erneut den Gang in die Barrage antreten wird. (mgt)