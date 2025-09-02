Faustball: FG Fricktal steigt wieder ab

Die FG Fricktal musste an diesem Wochenende, trotz eines Satzgewinns, zwei weitere Niederlagen hinnehmen und somit müssen die Fricktaler nach nur einer Saison das Oberhaus wieder verlassen und steigen in die NLB ab. Der vierte und letzte Platz am Final4-Turnier vom kommenden Wochenende in ...

Die FG Fricktal musste an diesem Wochenende, trotz eines Satzgewinns, zwei weitere Niederlagen hinnehmen und somit müssen die Fricktaler nach nur einer Saison das Oberhaus wieder verlassen und steigen in die NLB ab. Der vierte und letzte Platz am Final4-Turnier vom kommenden Wochenende in Oberentfelden geht an Affeltrangen. Die Thurgauer machten die Sache abschliessend mit zwei Siegen klar. Zuerst schlugen sie Fricktal mit 3:0, ehe sie Widnau nach einer 2:0-Satzführung noch mit 3:2 niederringen konnten. Widnau bleibt damit nur der undankbare fünfte Rang. Den Barrageplatz sichert sich derweil die FG Rickenbach-Wilen. Diepoldsau beendet die Saison auf Rang sieben, Neuendorf sichert sich den sechsten Rang. (mgt)