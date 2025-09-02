Immobilien
Faustball: FG Fricktal steigt wieder ab

  02.09.2025 Sport, Fricktal

Die FG Fricktal musste an diesem Wochenende, trotz eines Satzgewinns, zwei weitere Niederlagen hinnehmen und somit müssen die Fricktaler nach nur einer Saison das Oberhaus wieder verlassen und steigen in die NLB ab. Der vierte und letzte Platz am Final4-Turnier vom kommenden Wochenende in ...

