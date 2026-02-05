Fachschule für Gesundheit und Soziales muss in Rheinfelden bleiben

Die Initiative «Für eine starke Pflege» wurde 2021 mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen. Die Schule in Brugg ist seit Jahren überfüllt. Grossrat ...

«Das ist eine absolute Frechheit». NFZ vom 3. März.

Die Initiative «Für eine starke Pflege» wurde 2021 mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen. Die Schule in Brugg ist seit Jahren überfüllt. Grossrat Alfons Kaufmann hat Recht. Solidarisches handeln der Grossrätinnen und Grossräte der Region ist einmal mehr gefragt. Rheinfelden ist im Gesundheitsbereich ein wichtiger Standort und hat mit Bad, Pflege, Spital und Berufsbildung eine lange und bewährte Tradition. Alt-Stadtammann Franco Mazzi hat am Gemeindeseminar den steigenden Bedarf an Pflegebetten mit eindrücklichen Zahlen (Seite 3, NFZ vom 3.2.2026) nachgewiesen. Warum soll nun ein Provisorium in Oberentfelden realisiert werden? Das bestehende Bildungszentrum in Rheinfelden hat für den Bereich Gesundheit und Soziales gute Kapazitäten und ist mit dem ÖV direkt erreichbar. Einem Fricktaler-Marsch in Richtung Aarau würden sich bestimmt auch «ältere Semester» für diese gute Sache gerne anschliessen.

PETER BIRCHER, WÖLFLINSWIL