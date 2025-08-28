Immobilien
Fabienne Hoenke ist Vize-Schweizermeisterin

  28.08.2025 Sport, Fricktal
Strahlende Vize-Schweizermeisterin Fabienne Hoenke. Foto: zVg
Strahlende Vize-Schweizermeisterin Fabienne Hoenke. Foto: zVg

An den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften in Frauenfeld bewies Fabienne Hoenke vom LV Fricktal einmal mehr ihre Stärke. Im 200-Meter-Lauf sicherte sich die Möhlinerin mit 22,98 Sekunden den zweiten Platz.

Vom LV Fricktal starteten an diesem vom LC Frauenfeld vorbildlich ...

