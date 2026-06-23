Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grenzen gab es am slowUp nur beim Tempo

  23.06.2026 Rheinfelden, Fricktal
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Rund 20 000 Teilnehmende genossen trotz Hitze den entschleunigten Sonntag

35 Grad zeigte das Thermometer am Sonntagnachmittag. Viele Frauen, Männer und Kinder nutzten daher schon den frühen Morgen für den 32 Kilometer langen, autofreien Rundkurs.

Susanne Hörth

Die ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote