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Es gibt einen guten Sommer

  29.04.2026 Schupfart
Team Winter beim Eierlauf. Foto: Petra Schumacher
Team Winter beim Eierlauf. Foto: Petra Schumacher

Als einer der letzten Osteranlässe im Fricktal fand am Sonntag das Eierlesen in Schupfart statt. Nachdem sich das Publikum beim zünftigen «BuureZmorge» gestärkt hatte, wurden beide Eierlese-Teams lautstark unterstützt. Es wurde ein knappes Rennen.

Petra ...

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