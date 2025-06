Es gab immer mal Grund zum Jubeln

Am Wochenende standen noch drei Teams vom TC Möhlin im Einsatz. Die Herren 45+ (3. Liga) beendeten in Solothurn ihre Saison mit einem deutlichen 6:1-Sieg. In ihrer ersten Saison in der neuen Alterskategorie erreichten sie ...

So verlief die Interclub-Saison für den TC Möhlin

Am Wochenende standen noch drei Teams vom TC Möhlin im Einsatz. Die Herren 45+ (3. Liga) beendeten in Solothurn ihre Saison mit einem deutlichen 6:1-Sieg. In ihrer ersten Saison in der neuen Alterskategorie erreichten sie den zweiten Gruppenrang. Lediglich dem TC Liestal mussten sie sich geschlagen geben – ein Team, das nur zwei Punktverluste hinnehmen musste, einen davon gegen Möhlin.

Die Damen 40+ (2. Liga) um Captain Andrea Künzli hatten ihr Saisonziel, die Teilnahme an den Aufstiegsspielen, bereits in der Gruppenphase erreicht. Vor heimischem Publikum empfingen sie den TC Ruswil zum zweiten Aufstiegsspiel. Nach einem 4:2-Auswärtssieg in Aarau in der ersten Runde mussten sie sich diesmal mit 0:6 geschlagen geben.

Am Sonntag ein Aufstiegsspiel

Die Herren 45+ (1. Liga) unter der Leitung von Matthias Hofer waren ebenfalls im Einsatz. Nachdem sie im vergangenen Jahr den Ligaerhalt in der Nationalliga C verpasst hatten, spielen sie nun um den direkten Wiederaufstieg. Mit Siegen gegen den TC Luzern Lido und den TC Burgdorf stehen die Chancen gut: Die entscheidende Partie um den Wiederaufstieg findet übermorgen Sonntag, 29. Juni, um 9 Uhr, zuhause gegen den TC Obersiggenthal statt.

Bereits in den Wochen zuvor hatten die restlichen Mannschaften ihre Saison beendet. Die Herren von Noel Droll konnten den Abstieg aus der 2. Liga frühzeitig verhindern – mit einem Erfolg gegen den TC Kleinbasel in der ersten Abstiegsrunde sicherten sie sich den Klassenerhalt. Auch die Damenmannschaft von Captain Laura Cangeri verbleibt in der 2. Liga. In ihrer Gruppe belegten sie mit nur knappem Rückstand den dritten Rang. Da ihre Gruppe aus fünf Teams bestand, war ihre Saison bereits Mitte Juni beendet.

Das Top-Team steigt aus der NLA ab

Nach zwei Jahren in der höchsten Spielklasse müssen die Damen 40+ (NLA) den Gang in die tiefere Liga antreten. Das Team um Bettina Berger wird nächstes Jahr den direkten Wiederaufstieg anpeilen. Die Herren 65+ (1. Liga) mussten sich, wie bereits im vergangenen Jahr, nach dem ersten Aufstiegsspiel von der Hoffnung auf die Nationalliga C verabschieden.

Trotz eines 3:3-Unentschiedens verhinderte die geringere Anzahl an gewonnenen Sätzen – lediglich zwei Punkte aufgrund des Champions Tie-Breaks – das Weiterkommen. (mgt)