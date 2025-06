Erster Kranzgewinn für Luis Hasler

So lief es den Fricktalern am Aargauer Kantonalschwingfest

Tobias Dünner sicherte sich seinen zweiten Saisonkranz und Luis Hasler erkämpfte sein erstes Eichenlaub. Am Samstag war es Jonas Bühler, welcher ein weiterer Sieg verbuchen konnte.

Ludwig Dünner

Am Samstag und Sonntag wurde in Menziken geschwungen. Mit dem Aargauer Kantonalschwingfest vom Sonntag fand in der Nordwestschweiz das letzte Kantonalschwingfest statt. 143 Schwinger massen sich bei sommerlicher Hitze vor 3300 Zuschauerinnen und Zuschauern im Kurzholz. Es waren die jungen Solothurner, welche den Aargauern den Festsieg wegschnappten. So konnte der 21-jährige Marius Frank am Sonntag gleich drei Eidgenossen bodigen und sich somit den Festsieg sichern. Co-Sieger wurde der 19-jährige talentierte Solothurner Sinisha Lüscher.

Dünner und Hasler mit Eichenlaub

Der Schwingklub Fricktal reiste am Sonntag mit einer stattlichen Anzahl von zehn Schwingern nach Menziken. Der Helliker Luis Hasler erwischte einen guten Start ins Schwingfest und konnte so die ersten drei Gänge für sich entscheiden. Im vierten Gang musste er sich das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Der Sieg im fünften Gang sicherte ihm bereits sein erstes Eichenlaub. So gebührte ihm die Ehre und er durfte im letzten Gang mit dem Eidgenossen Patrick Räbmatter zusammengreifen. Die Besonderheit dabei war, dass sich der Publikumsliebling und zweifache Eidgenosse Räbmatter nach 16 Jahren vom aktiven Schwingsport verabschiedete. So griff er zum letzten Gang mit Luis Hasler zusammen. Hasler war ihm unterlegen, durfte sich trotzdem am Abend den ersten Kranz aufsetzen lassen.

Tobias Dünner startete mit einer Niederalge ins Kranzfest. Da er aber die Gänge zwei bis fünf für sich entscheiden konnte, war ihm ebenfalls nach fünf Gängen der Kranz auf sicher. Im letzten Gang griff er mit dem Eidgenossen Lars Voggensperger zusammen. Er konnte sich gegen den Baselbieter stark verteidigen und der Gang endete gestellt. Für seine Leistungen wurde er mit der Maximalnote von 9.00 belohnt, was ihm den fünften Schlussrang bescherte und er als bester Fricktaler abschnitt.

«Das Vierteli» fehlte

Sämi Schmid startete mit einem gestellten Gang in das Fest. Mit drei gewonnenen Gängen brachte er sich jedoch auch wieder auf Kranzkurs. Da jedoch der letzte Gang gestellt ausging, rechte es Sämi Schmid um einen Viertelpunkt nicht für den Kranz. Hinter ihm reihten sich Lukas Krähenbühl, Michael Mangold und Leonard Fässler ein. Sie konnten jeweils drei Gänge für sich entscheiden. Lorenz Jehle und Christan Müller konnten je zwei Gänge für sich entscheiden. Simon Müller und Aaron Jehle schaffen diesmal den Ausstich nicht.

Festsieg für Jonas Bühler

Am Samstag fand in derselben Arena ein Nachwuchsschwingertag statt. Unter den 176 Jungschwingern traten mit Lian Ackermann, Ennio von Wyl, Luca Metzger, Jonas Bühler und Sandro Wüthrich deren fünf Fricktaler zum Wettkampf an. Obwohl Jonas Bühler im ersten Gang nicht über einen Gestellten hinauskam, konnte er sich mit vier Siegen die Schlussgangteilnahme sichern. Im Schlussgang bezwang er nach nicht ganz drei Minuten seinen Kontrahenten und konnte so einen weiteren Festsieg erkämpfen.