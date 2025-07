Erst die eine Sekunde, dann die zwei WM-Medaillen

Vom Marathon zurück in den Wald und von dort aufs Treppchen: Der Möhliner Matthias Kyburz gewinnt an den OL-Weltmeisterschaften in Finnland Bronze über die Langdistanz und Silber mit der Staffel.

Matthias Kyburz gewinnt Bronze und Silber

Ronny Wittenwiler

Zum Abschluss der WM im finnischen Kuopio gewann Orientierungsläufer Matthias Kyburz am Samstag seine zweite Medaille: Mit der Schweizer Staffel lief er zu Silber. Weltmeister wurden die Norweger, Bronze holte Finnland.

Kyburz ging als Schlussläufer für die Schweiz ins Rennen, er übernahm von Fabian Aebersold an Position zwei und verteidigte diese mit einem «technisch sauberen» Lauf, wie der Verband in einer Mitteilung festhält. Startläufer für die Schweizer war Daniel Hubmann. Bei den Frauen siegte Schweden vor Norwegen, die Schweizerinnen mit Paula Gross, Natalia Gemperle und Simona Aebersold gewannen Bronze. Doch zurück zu Kyburz: Für ihn war dieses Staffel-Silber am Samstag die insgesamt 17. Medaille an einer Weltmeisterschaft – und die zweite im dritten Rennen an dieser WM. Am Donnerstag (nach Redaktionsschluss für die NFZ vom Freitag) gewann Kyburz bereits Bronze über die Langdistanz, gemeinhin als Königsdisziplin angesehen. Der Möhliner lief dank einem starken Schlussteil auf diesen dritten Rang, rund zehn Sekunden vor dem Schweden Emil Svensk. Top-Favorit Kasper Harlem Fosser (NOR) verteidigte seinen Titel souverän und gewann mit fast drei Minuten Vorsprung vor Martin Regborn aus Schweden. Kyburz nach dem Rennen: «Diese Medaille bedeutet mir sehr viel, denn ich habe mich sehr intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet. In Skandinavien über die Langdistanz eine Medaille zu gewinnen, ist extrem schön.»

Zuvor noch, über die Mitteldistanz am Mittwoch, schrammte Kyburz haarscharf am Podest vorbei (die NFZ berichtete). Als Titelverteidiger ins Rennen gegangen, wurde er Vierter und verpasste Bronze – um eine Sekunde. Nach dem Sekundendrama kamen sie also doch noch, die Medaillen. Die Schweizer Delegation gewann an diesen Weltmeisterschaften vier Medaillen. Nebst Silber der Männerstaffel und Bronze für Kyburz über die Langdistanz holte die Frauenstaffel Bronze und Simona Aebersold gewann Gold über die Langdistanz.