Am nächsten Mittwoch ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Aus diesem Grund erscheint am Donnerstag, 2. Mai, keine Zeitung. Die Grossausgabe wird nächste Woche am Freitag, 3. Mai, an alle Haushalte verteilt. Aktuelle Nachrichten sind jederzeit auf der Webseite der NFZ abrufbar. (nfz) www.nfz.ch