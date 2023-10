Am kommenden Mittwoch ist Allerheiligen. Aus diesem Grund erscheint die Grossausgabe der Neuen Fricktaler Zeitung nächste Woche am Freitag statt am Donnerstag. Aktuelle Nachrichten sind jederzeit auf der Webseite der NFZ zu lesen. Verlag und Redaktion wünschen allen einen schönen Feiertag. (nfz)

www.nfz.ch