Erscheinungsweise über Pfingsten

Am Wochenende ist Pfingsten. Aus diesem Grund erscheint nächste Woche am Dienstag keine NFZ. Die Abonnenten erhalten die Zeitung am Mittwoch; die Grossauflage wird am Freitag statt am Donnerstag verteilt. Aktuelle Nachrichten sind jederzeit auf der Webseite zu finden. Verlag und Redaktion ...