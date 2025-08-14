Immobilien
Erscheinungsweise über Mariä Himmelfahrt

  14.08.2025 Fricktal

Am kommenden Freitag, 15. August, ist Mariä Himmelfahrt. In den Gemeinden, in denen dieser Feiertag begangen wird, gibt es keine Postzustellung. Die Neue Fricktaler Zeitung erscheint am kommenden Freitag und wird in den Gemeinden ohne Feiertag normal verteilt. In den anderen Gemeinden wird sie von der Post aber erst am Samstag zugestellt. Aktuelle Nachrichten sind jederzeit auf der Internetseite zu finden. Redaktion und Verlag wünschen allen, die frei haben, einen schönen Feiertag. (nfz)

www.nfz.ch

