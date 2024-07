Erlebnispfad führt zur Brauwelt

Kürzlich wurde die neu entstandene Auenlandschaft beim Magdenerbach im Naturschutzgebiet Ängi eingeweiht (die NFZ berichtete). Auf dem ehemaligen Feldschlösschen-Land erwartet die Besucherinnen und Besucher neu gleichzeitig ein Erlebnispfad mit einem informativen und interaktiven Quiz.

Seit 1990 besteht nahe der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden mit der «Ängi» ein Naturschutzgebiet von rund 100 Aaren. Bereits 1977 hatte der damalige Feldschlösschen-Direktor, Dr. Max Wüthrich, dem Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden den Vorschlag gemacht, diese Teilparzelle auf dem Feldschlösschen-Land zu einem Naturschutzgebiet zu machen. 2017 stiess der Kanton Aargau ein Projekt an, um dieses Gebiet zu vergrössern. Für die Umsetzung trat die Brauerei das Land 2023 dem Kanton ab, damit hier eine neue Auenlandschaft entstehen kann, die der Natur gesunden Lebensraum bietet. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitskampagne «Gemeinsam für Schweizer Gewässer» unterstützte auch Feldschlösschen das Projekt rund um den Magdenerbach und erarbeitete mit Fachpersonen einen informativen Erlebnispfad. An verschiedenen Stationen wird auf Informationstafeln Wissenswertes über die Natur, zum Projekt, zur Flora und Fauna vermittelt. Mittels eines QR-Codes können spielfreudige Ent deckerinnen und Entdecker elf Fragen beantworten. Wer mindestens 80 Prozent der Fragen richtig beantwortet, kommt zum Lösungswort. Mit diesem Lösungswort erhält man in der Brauwelt in Rheinfelden ein eigenes Degustationsglas und einen RFID-Bierdeckel, mit welchem man an der digitalen Zapfanlage bis zu fünf Biere à 1 dl degustieren kann. Für Kinder gibt es alkoholfreie Getränke in Flaschen. (mgt)