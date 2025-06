Die Turnfamilie Herznach nahm kürzlich am Turnibutz Cup in Vordemwald teil. Im Schulstufenbarren konnte am Turnibutz Cup mit der Note 9,4 der vierte Platz erreicht werden. Die Gerätekombination erreichte mit der Note 9,29 den zweiten Platz. Die Männer des STV Herznach erreichten ...