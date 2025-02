Aargauer Meisterschaften der 10m-Schützinnen und -Schützen

Am vergangenen Wochenende fanden in der Mehrzweckhalle «Kaserne Aarau» die Aargauer Meisterschaften im Sportschiessen statt. In diversen Kategorien wurden die neuen Aargauer Meister mit den Druckluftwaffen 10m ...