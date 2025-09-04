Immobilien
Er kämpft sich zurück auf den Fussballplatz

  04.09.2025 Rheinfelden, Fricktal
Davide Quaranta ist sehr motiviert. Seit Dezember 2024 besucht er das Kindertherapiezentrum der Reha Rheinfelden. Foto: zVg
Ambulante Kindertherapie der Reha Rheinfelden

Rund 350 Behandlungen werden pro Woche im ambulanten Kindertherapiezentrum der Reha Rheinfelden durchgeführt. Der 15-jährige Davide Quaranta, der an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet, trainiert hier. Sein Ziel: Bald wieder ...

