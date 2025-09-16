Enttäuschendes Wochenende für die Fricker Handball-Damen

2. Liga-Handball: TSV Frick Damen 1: Am vergangenen Wochenende hatten die Frickerinnen gleich zwei Spiele. Zum einen das Meisterschaftsspiel in Frick am Samstag und zum anderen das Cupspiel in Lausanne am Sonntag. In beiden Spielen mussten sie eine Niederlage hinnehmen.

Der Start ins Meisterschaftsspiel am Samstag war gleich ein wenig holprig. Die Frickerinnen hatten Schwierigkeiten, richtig ins Spiel zu finden, und so waren sie nach knapp drei Minuten bereits 0:3 im Rückstand. Der Rückstand wurde immer grösser und zusätzlich bekamen sie in der 10. Minute noch eine 2-Minuten-Strafe. Um die zwanzigste Minute herum kam der Tiefpunkt des Spieles: acht Tore Rückstand, zusätzlich mussten sie erneut in Unterzahl spielen. Zur Pause waren sie mit 10:16 immer noch sechs Tore hinten. Sie wussten, dass sie Gas geben müssen, um dieses Spiel noch für sich zu entscheiden.

In die zweite Hälfte starteten sie zwar in Unterzahl, jedoch änderte sich das Torverhältnis in dieser Zeit nicht wirklich. Danach konnten sie den Rückstand sogar verringern. Als sie dann nur noch mit drei Toren hinten lagen, funktionierte leider nicht mehr viel. Die Gegnerinnen konnten wieder einige Tore schiessen und die Frickerinnen bekamen gleich zwei 2-Minuten-Strafen in Folge. Leider schafften sie es nicht mehr zuzulegen und verloren das Spiel mit 24:29.

Cup-Niederlage

Im Cupspiel am Sonntag war der Start sehr ausgeglichen. Es war eine gute Stimmung im Team und in der Verteidigung wurde gute Arbeit geleistet. Nach zwanzig Minuten bekamen sie jedoch die erste 2-Minuten-Strafe, welche sie aus dem Konzept warf. Aus dieser Strafe ergab sich ein Rückstand von drei Toren.

Nach der Halbzeit konnten sie sich Tor für Tor zurück kämpfen und in der 40. Minute den Ausgleich erzielen. Dann ging alles ganz schnell. In der 50. Minute folgte die nächste 2-Minuten-Strafe, kurz darauf zwei weitere. So mussten sie in dreifacher Unterzahl spielen, konnten aber dennoch ein Tor erzielen. Das körperbetonte Spiel ging weiter und es kamen zwei weitere 2-Minuten-Strafen dazu. Die letzten zehn Minuten mussten die Frickerinnen in Unterzahl spielen. Trotzdem gaben sie nicht auf und konnten den Rückstand im Rahmen von ein zwei Toren halten. Trotz dem vorhandenen Kampfgeist, einer soliden Deckungsarbeit und einer guten Goalie-Leistung hat es leider nicht gereicht, acht 2-Minuten-Strafen zu kompensieren. Am Ende schieden sie mit einer 22:24-Niederlage aus dem Cup aus. (mgt)