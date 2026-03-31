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Entsorgt gefälligst selbst

  31.03.2026 Fricktal, Leserbriefe

Es ist ja gang und gäbe, dass nicht mehr genutzte Sachen, mit dem Vermerk «Gratis zum Mitnehmen» oder «zu verkaufen» vor die Haustüre gestellt werden, was ja auf dem eigenen Hausplatz legal ist. Es hat noch einen Wert, wenn es etwas kostet, richtig? Doch dass ...

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