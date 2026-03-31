Entsorgt gefälligst selbst

Es ist ja gang und gäbe, dass nicht mehr genutzte Sachen, mit dem Vermerk «Gratis zum Mitnehmen» oder «zu verkaufen» vor die Haustüre gestellt werden, was ja auf dem eigenen Hausplatz legal ist. Es hat noch einen Wert, wenn es etwas kostet, richtig? Doch dass diese Sachen geklaut werden, obwohl diese zu einem kleinen Preis schon so gut wie geschenkt sind, ist schon ein starkes Stück, ab liebsten gerade noch mit Kleiderbügel? Hätte der ganze Kleiderständer ins Auto gepasst, wäre dieser wohl auch noch weggekommen. Da ist wohl lesen oder verstehen, geschweige denn Anstand, überhaupt kein Thema mehr, oder was? Aber es geht noch mehr. Seid gewarnt, liebe «Raussteller»: Eure kleine Verschenk- oder Verkaufsstelle wird auch gerade noch als Entsorgungsstelle missbraucht! Plötzlich sind da mehr Sachen draussen als Du selbst rausgestellt hast. Wie dreist bitte schön ist das denn? Wer auch immer die Frechheit besitzt, egal in welchem Zustand eure Sachen sind: entsorgt diese gefälligst selbst! Vielen Dank an alle anderen die noch Anstand und Respekt haben. In diesem Sinne, gutes Gelingen.

KAROLINA STAHEL, WEGENSTETTEN