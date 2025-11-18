Eintauchen in die Feenwelt

Eine kleine Fee sorgte kürzlich in Sulz für Aufsehen. Die Ballettschule Ballettissimo von Luise Krey zeigte in ihrer bunten und abwechslungsreichen Aufführung die Geschichte der kleinen Fee Fleur, die sich in ihrer Feenwelt langweilt und ausbricht, um ein Mensch zu werden. Von ...

Eine kleine Fee sorgte kürzlich in Sulz für Aufsehen. Die Ballettschule Ballettissimo von Luise Krey zeigte in ihrer bunten und abwechslungsreichen Aufführung die Geschichte der kleinen Fee Fleur, die sich in ihrer Feenwelt langweilt und ausbricht, um ein Mensch zu werden. Von kleinen fünfjährigen Mäusen bis zu erwachsenen Tänzerinnen der Todsünden wurde ein breites Spektrum der Tanzstile gezeigt und aufwendig inszeniert. Eine Zuschauerin erzählt: «Wieviel Hunderte von Probenstunden hat es wohl gebraucht, bis sich die Kinder so selbstständig, anmutig, graziös und ausdrucksstark in ihren Rollen auf der Bühne bewegen konnten und der Ablauf einstudiert war.» (mgt)