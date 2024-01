Eine schöne Bescherung

Das fühlt sich an wie Weihnachten: der Schweizermeister im Cup zu Gast beim TVM

Handball-Highlights im Akkord im Steinli: Im Cup-Achtelfinal spielt Möhlins zweite Mannschaft morgen Mittwoch gegen Yellow/Pfadi Espoirs (NLB) und am Freitag kommt es für die erste Mannschaft des TVM zum absoluten Kracher gegen den Ligakrösus Kadetten Schaffhausen.

Christine Steck

Die zweite Mannschaft des TV Möhlin führt die Tabelle in der zweiten Liga an und möchte Ende Saison in die erste Liga aufsteigen. Wie die erste Mannschaft schaffte es auch das «Zwoi» in den Cup-Achtelfinal und trifft morgen Mittwoch auf den Tabellensechsten aus der NLB, die SG Yellow/Pfadi Espoirs. Das Farmteam von Pfadi Winterthur entwickelt junge, hoffnungsvolle Talente weiter und bietet ihnen ein Sprungbrett für die höhere Liga. Einige der jungen Handballer verfügen bereits über mehrere Einsätze in der NLA.

Das Möhliner «Zwoi» verfügt über ein breites Kader mit Spielern mit Nationalligaerfahrung, so sah es zumindest zu Beginn der Saison aus. Mittlerweile fielen aber doch ein paar Leistungsträger verletzungsbedingt aus und die Trainer Marc Droll und Zoltan Majeri müssen mit einem schmaleren Kader arbeiten. Das Team, jeweils getragen von vielen treuen Fans, die für ordentlich Stimmung sorgen, fegte letztes Jahr den STV Baden im Cup aus der Halle.

«Kadetten bringen Handball-Glamour ins Steinli!»

So lautete der Titel im Jahr 2017, als die Kadetten Schaff hausen (NLA) letztmals im Cup-Viertelfinal auf den TV Möhlin (NLB) trafen. Sechs Jahre später gastiert der Liga-Krösus, 13-facher Schweizer Meister, 9-facher Cup-Sieger, 15-facher Supercup-Sieger und Anwärter auf europäische Lorbeeren, wieder im Fricktal, diesmal für den Schweizer Cup-Achtelfinal. Damals, vor sechs Jahren, ging der Sieg vor ausverkaufter Steinlihalle mit 34:22 an den Favoriten aus der Ostschweiz. Spieler wie Odinn Thor Rikhardsson, Luka Maros, Joan Canellas oder Kapitän Lukas Herburger werden erwartet. Handballer aus zehn Nationen, darunter neun Nationalspieler, zählen zum Kader. Dabei sticht der isländische Linkshänder Odinn Rikhardsson heraus. Seit der 26-jährige Flügelspieler 2022 zu den Kadetten gestossen ist, überzeugt er mit einer überragenden Trefferquote und erzielte etwa auch das Siegestor Ende November gegen Bundesligist Flensburg-Handewitt zum 25:24. Mit diesem Erfolg auf europäischer Ebene qualifizierten sich die Kadetten kürzlich für die Hauptrunde der European Handball League. In einer Grussbotschaft an die Fans im Fricktal drückt Kapitän Lukas Herburger seine Vorfreude auf ein Handballfest im Steinli aus. Bestimmt kann man auch das eine oder andere prominente Autogramm nach dem Spiel bekommen und ist auf Tuchfühlung mit den prominenten Handballern.

Anpfiff morgen Mittwoch, 20. Dezember, ist um 20.30 Uhr (TVM Zwoi vs. Yellow/Pfadi Espoirs) und am Freitag, 22. Dezember, um 19 Uhr (TVM vs. Kadetten Schaffhausen), jeweils in der alten Steinlihalle.