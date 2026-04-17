Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine Reise durch 200 Jahre Hausgeschichte

  17.04.2026 Rheinfelden, Fricktal
Das Museumshöfli – gestern, heute, morgen: bürgerliche Gartenanlage, offener Ausstellungs- und Veranstaltungsraum, gedeckter Workshop- und Begegnungsraum. Foto: zVg
Das Museumshöfli – gestern, heute, morgen: bürgerliche Gartenanlage, offener Ausstellungs- und Veranstaltungsraum, gedeckter Workshop- und Begegnungsraum. Foto: zVg

Ausstellung im Fricktaler Museum

Das Fricktaler Museum lädt zu einer faszinierenden Zeitreise ein. Am 19. April, um 14.30 Uhr, nimmt Museumsleiterin Kathrin Schöb Besucherinnen und Besucher mit auf einen besonderen Rundgang durch das Haus zur Sonne.

Ausgehend von der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote