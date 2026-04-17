Eine Reise durch 200 Jahre Hausgeschichte

Das Fricktaler Museum lädt zu einer faszinierenden Zeitreise ein. Am 19. April, um 14.30 Uhr, nimmt Museumsleiterin Kathrin Schöb Besucherinnen und Besucher mit auf einen besonderen Rundgang durch das Haus zur Sonne.

Ausstellung im Fricktaler Museum

Das Fricktaler Museum lädt zu einer faszinierenden Zeitreise ein. Am 19. April, um 14.30 Uhr, nimmt Museumsleiterin Kathrin Schöb Besucherinnen und Besucher mit auf einen besonderen Rundgang durch das Haus zur Sonne.

Ausgehend von der Gegenwart eröffnen sich den Besuchenden über die Museumsräume sowie Fotografien überraschende Einblicke in vergangene Zeiten und zugleich spannende Perspektiven auf die Zukunft des Hauses.

Mit viel Gespür für Geschichten und Zusammenhänge lässt Kathrin Schöb rund 200 Jahre Haus- und Museumsgeschichte lebendig werden. Fundiertes Wissen trifft dabei auf überraschende Fakten, spannende Erzählungen und unterhaltsame Anekdoten. Unterschiedliche Zeitebenen verweben sich so zu einem lebendigen Gesamtbild, das Geschichte nicht nur vermittelt, sondern erlebbar macht.

Der Rundgang bietet eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise, bei der Vertrautes neu erscheint und bislang Verborgenes ans Licht kommt – ein inspirierender Blick hinter die Kulissen, welcher Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Hauses zur Sonne sowie des Fricktaler Museums miteinander verbindet. (mgt)

Sonntag, 19. April, 14.30 Uhr, im Fricktaler Museum an der Marktgasse 12 in Rheinfelden

www.fricktaler-museum.ch