Eine ärgerliche Derbyniederlage

Handball, 1. Liga: Möhlin/Magden verliert gegen Birsfelden. Vergangenen Samstag traf die SG Möhlin/Magden auf den TV Birsfelden. Während die Möhliner sich im Mittelfeld festsetzten, kämpfte Birsfelden um einen Aufstiegsplatz. Die Mannschaften lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe – mit dem besseren Ende für Birsfelden.

Die SG Möhlin /Magden startete sehr gut in die Partie und konnte sich in den ersten Minuten über Tore von Linus Fässler und Raphael Brodmann freuen. Nach sieben Minuten führten die Hausherren mit 7:3. Die Gäste kamen im Verlauf der ersten Halbzeit besser in die Partie und konnten nach einer unnötigen Zeitstrafe gegen die Bank der Heimmannschaft auf ein Tor herankommen (11:10, 20. Minute). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei welchem sich beide Offensivreihen auszeichnen konnten. Die Defensivabteilungen hingegen holten sich nicht die Bestnoten ab. Das Heimteam hatte mit Noé Roth an diesem Samstagnachmittag den etwas besseren Torhüter in seinen Reihen und konnte durch einen sehenswerten «Dreher» von Fabio Kull mit dem Pausenpfiff zum 16:16-Pausenstand ausgleichen.

Die Baselbieter kamen besser aus der Pause und gingen bis zur 38. Spielminute mit 21:18 Toren in Führung. Die Fricktaler liessen jedoch nicht nach und konnten immer wieder verkürzen. Allerdings leisteten sie sich in den entscheidenden Momenten kleine Fehler und Unkonzentriertheiten, was die Birsfelder immer wieder bestrafen konnten. Der Ballverlust beim Stand von 23:25 Toren und der darauffolgende direkte Gegenstosstreffer zum 23:26 bedeuteten den Genickbruch für das Heimteam. Am Ende unterlag Möhlin/Magden mit 27:32.

Bittere Niederlage

Es ist eine bittere Niederlage, wäre an diesem Tag gegen den TV Birsfelden doch deutlich mehr möglich gewesen. Die junge Mannschaft von Trainer Zoltan Majeri leistete sich in den entscheidenden Momenten im Angriff oder in der Abwehr einige Fehler zu viel und brachte sich somit selbst um die zwei Punkte.

Nichtsdestotrotz stehen die 1. Liga-Handballer auf dem soliden 7. Tabellenplatz und werden beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag, 1. Februar, 18 Uhr, versuchen, gegen Lausanne-Ville/Cugy Handball die nächsten zwei Punkte einzufahren. (mgt)