Ein vielfältiges Line-Up auf zehn Bühnen

Unterschiedlichen Musikrichtungen an einem Event eine Bühne zu bieten, ist einmalig in unserer Region. Unter dieser Maxime wird am 8. Juni die dritte Ausgabe der langen Nacht der Musik in Kaiseraugst stattfinden.

Auf der grossen Leue-Bühni wird mit Dodo der Hauptact der langen Nacht präsentiert. Good Vibes sind vorprogrammiert und das Publikum kann sich auf einen grossartigen Musiker und Entertainer freuen. Aber auch «Schwellheim» wird auf dieser Bühne für heissen Sound sorgen und als Lokalmatadore werden sie die Stimmung aufheizen.

Als Highlight für alle Countryfans gilt der Auftritt von Heinz Flückiger mit seiner Formation «The Cool Bunch» auf der Sunne-Bühni. Sie leben die Country-Musik in all ihren Facetten aus. Einen anderen Charakter versprüht «Jane in flames» mit ihren Indie-Pop-Tracks und beeindruckt mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem Strahlen. Wer die ruhigeren Töne bevorzugt, kommt in der gemütlichen Musik-Schüre mit einer Bühne für grossartige Stimmen verschiedener Singer-Songwriter auf seine Kosten. Riana – ein Sängerin, die berührt und auf horchen lässt, wird ihre Songs mit einprägenden Texten präsentieren. Auch die Bühne auf der Rhein-Fähri bietet bei romantischer Sonnenuntergangsstimmung ruhige Klänge aus den unterschiedlichen Genres Schweizer Volksmusik, Mundart-Folk und Indie-Pop.

Diesmal wird es auch wieder eine Klassik-Bühni geben. Die Klassik-Fans werden mit verschiedenen Formationen der Musikschule, mit Pianistin Gloria de Piante Vicin und den Formationen Generell5 und Due col Legno verzaubert. Beeindruckende Chorklänge werden auf der Chorbühni erwartet. Neben lokalen Chören kann man auf die mitreissende Bühnenpräsenz der Gruppe «Cantuccini» gespannt sein und sich vom frischen und modernen A-Capella-Gesang von «Klangtastisch» begeistern lassen. Urchig und traditionell wird es auf der Park-Bühni. Ländlermusik, Mundart-Folk von «Dampf bühler» und die Alphornklänge werden präsentiert, bevor zum Schluss die «Bluesbuebe» mit ihrem mitreissenden Sound nochmals ordentlich einheizen. Die Jazz-Bühni bietet rhythmische Sounds bei bestem Panorama nahe dem Rheinufer. Erdiger Blues-Rock von «Rusty Blues» mischt sich mit den Sounds von «Redfield».

In der Tonhalle kommt es bereits ab dem Nachmittag zum musikalischen Schlagabtausch. Verschiedene Musikgesellschaften werden ihr Können bei einem Blasmusikwettbewerb unter Beweis stellen, bei dem auch das Publikum auf die Bewertung Einfluss nehmen kann. Ebenso am Nachmittag wird auch für die kleinen Gäste ein Programm auf der Chinder-Bühni geboten. Mit dieser musika lischen Vielfalt hofft das Organisationskomitee, wieder zahlreiche Zuschauer zu erfreuen. Es bietet ausserdem jedem die Gelegenheit, auch in unbekannte Genres eintauchen zu können und neue Stile kennenzulernen. (mgt)

www.lndm-kaiseraugst.ch