«Zum zweiten Mal durften wir unseren Samichlaus-Anlass im Wald feiern – ein Tag, der uns alle tief berührt hat», sagt Nadine Probst, Leiterin einer Waldspielgruppe. Die Ergriffenheit kommt nicht von ungefähr.

Es begann, wie solche Ereignisse nun mal beginnen an Tagen wie diesen: Sechzehn Familien voller Vorfreude machten sich auf den Weg zu Samichlaus und Schmutzli. Jede Familie erlebte ihren ganz persönlichen Moment, in dem Kinderaugen strahlten und die Magie des Waldes spürbar wurde. Am knisternden Feuer wartete eine duftende Gemüsesuppe, und mit Einbruch der Dunkelheit verwandelten unzählige Kerzen und Laternen den Wald in eine zauberhafte Lichterlandschaft. «Diese besondere Stimmung – eine Mischung aus Stille, Wärme, Vorfreude und staunenden Kindern – war einfach magisch», sagt Waldspielgruppen-Leiterin Nadine Probst.

Ein Zeichen setzen

Wie bereits im letzten Jahr, sollte dieses wunderbare Zusammenkommen auch genutzt werden, um gemeinsam Gutes zu tun. Aufmerksam geworden auf das traurige Schicksal von Lina, einem sechsjährigen Mädchen, das im Juni 2024 an einem Hirntumor verstarb, lässt man nun die gesammelten Spenden aus diesem Anlass krebskranken Kindern und ihren Familien zukommen. «Die Eltern von Lina werden die Spende an die Stiftung für krebskranke Kinder – Regio Basilienis – und die Kinderspitex Nordwestschweiz weitergeben», erklärt Nadine Probst. Zwei Organisationen, die in einer solch belastenden Zeit wertvolle und notwendige Unterstützung bieten, denn jährlich würden etwa 350 Kinder an Krebs erkranken, und leider verstirbt immer noch jedes fünfte Kind. «Von Herzen bedanken möchte ich mich bei meinem wundervollen Team der Waldspielgruppe sowie bei unserem Samichlaus und Schmutzli. Ohne eure Unterstützung wäre dieser besondere Tag nicht möglich gewesen», freut sich Probst.

Ein Tag, auch für Lina. (mgt/rw)

lina-shine-on.jimdosite.com