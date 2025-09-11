Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

EIN SPANNENDES DUELL

  11.09.2025 Sport, Kaisten
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Feldschützengesellschaft Kaisten hoffte, den Titel vom letzten Jahr am Bezirksverbandschiessen verteidigen zu können. Mit einem hauchdünnen Rückstand von nur 0,4 Punkten mussten sie sich aber Gansingen geschlagen geben. Trotz der knappen Niederlage konnten die Kaister ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote