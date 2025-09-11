EIN SPANNENDES DUELL

Die Feldschützengesellschaft Kaisten hoffte, den Titel vom letzten Jahr am Bezirksverbandschiessen verteidigen zu können. Mit einem hauchdünnen Rückstand von nur 0,4 Punkten mussten sie sich aber Gansingen geschlagen geben. Trotz der knappen Niederlage konnten die Kaister ...

Die Feldschützengesellschaft Kaisten hoffte, den Titel vom letzten Jahr am Bezirksverbandschiessen verteidigen zu können. Mit einem hauchdünnen Rückstand von nur 0,4 Punkten mussten sie sich aber Gansingen geschlagen geben. Trotz der knappen Niederlage konnten die Kaister Schützen auf eine erfreuliche Leistung blicken: Sie stellten die höchste Anzahl Teilnehmer aller teilnehmenden Vereine. (mgt)



