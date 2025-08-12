Immobilien
Ein historischer Moment für das Fricktal

  12.08.2025 Stein, Fricktal

Die Kanti Stein, die neue Mittelschule im Aargau, hat den Betrieb aufgenommen

Vor 50 Jahren war eine Mittelschule in Stein noch eine Vision, jetzt ist sie Wirklichkeit geworden. Am Montagmorgen startete die neue Kanti Stein mit den ersten 130 Schülerinnen und Schülern. Ein ...

