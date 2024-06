Ein musikalisches Fest unter Freunden

Die Musikgesellschaft Frick feiert gemeinsam mit anderen Vereinen den 150. Geburtstag

Sie ist bekannt für ihre kreativen Ideen, die MG Frick – entsprechend speziell wird das Jubiläumskonzert am Sonntag. Akkordeon-Orchester, Jagdhornbläser, Jodler, Männerchor, Chor Vox Nova, Bernerverein – alle sind zum Ständchen gebeten.

Simone Rufli

Seit anderthalb Jahrhunderten pflegen Musikantinnen und Musikanten mit Leidenschaft und Engagement Musik und Kameradschaft, zu den besten Zeiten rund 60, heute noch knapp halb so viele. «Das Jubiläum ist ein Meilenstein, das nicht nur Geschichte schreibt, sondern auch gemeinschaftlich gefeiert werden soll», betont Kevin Birrer, seit März Präsident der MG. Mit Birrer übernahm die junge Generation den Vorstand. Zuvor war Evelyne Ingold zwölf Jahre lang Vereinspräsidentin. Sie blickt zurück und sagt: «In einer Zeit, wo sich viele Musikgesellschaften mangels Nachwuchses auf lösen, sind 150 Jahre eine Leistung.» Sie hoffe, dass es die MG auch in 150 Jahren noch gibt, «die Musik gehört zu einem Dorf, wie die Kirche». «Mit einem immer kleiner werdenden Corps wird es schwieriger, in gewissen Registern haben wir bereits Probleme, Marschmusik können wir schon heute nicht mehr machen.» Junge im Vorstand und mit Benjamin Pallagi seit April ein junger Dirigent – die Hoffnung, dass sich vermehrt junge Musikanten angesprochen fühlen, ist gross. «Es leben zwar immer mehr Leute in der Gegend, aber es musizieren immer weniger», stellt Evelyne Ingold fest. Dazu komme, dass die Jungen heute mobiler seien. «Geht eins in eine Dorfmusik, ziehen andere mit.» Die Zeiten, als jeder an seinem Wohnort in die Musik ging, seien vorbei. So gut die Projekte der vergangenen Jahre beim Publikum angekommen sind, «wenn man nur noch Projekte macht, geht der Vereinscharakter verloren.» Trotzdem: Evelyne Ingold blickt optimistisch in die Zukunft. Ist zuversichtlich, dass die MG Frick noch lange einer der ältesten Musikvereine im Aargau bleibt.

1874 bis 2024

1874 gegründet, übernahm die MG bereits 1886 die Organisation eines Musiktages in Frick. Grosse Auftritte gab es seither viele, mit guten und sehr guten Platzierungen an Eidgenössischen und Kantonalen sowie Festsiegen an ausserkantonalen Musikfesten. Ein Markstein war das Kantonalmusikfest im 1978. Mit 110 Musikgesellschaften erreichte es eine Rekordbeteiligung. Mit OK-Präsident Max Müller, Gemeindeammann, Willy Fischer, Kantonalpräsident, und dem Präsidenten der MG Frick, Joseph Mösch an der Spitze, wurde das Fest auch in finanzieller Hinsicht ein Erfolg.

In bester Erinnerung ist das Jahr 2010, als sich die MG mit der Kinderbuch-Figur Pinocchio befasste und zusammen mit Volksschauspieler Jörg Schneider als Erzähler ein ganz spezielles Konzerterlebnis präsentierte. Im 2017 startete die MG eine Anfänger-Bläserklasse für Erwachsene. Im Sommer 2023 verband sie Erzählkunst mit Musik und führte zusammen mit Schauspieler und Erzähler Kaspar Lüscher das musikalische Märchen «Der kleine Prinz» auf. Am Sonntag nun feiert sie zusammen mit einer Reihe von singenden und musizierenden Vereinen das 150-jährige Bestehen. (sir)

150 Jahre Musikgesellschaft Frick. Konzert singender und musizierender Vereine, Sonntag, 30. Juni, 11 Uhr, Mehrzweckhalle 1958 in Frick; Eintritt frei, Kollekte zugunsten 150-Jahr-Jubiläum; kleine Festwirtschaft im Anschluss. – Vitrinen mit Ausstellungsobjekten zur Vereinsgeschichte.

www.mg-frick.ch