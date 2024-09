Ein Musical wie das Leben

Es ist ein Grossprojekt der Jugendarbeit: Über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligen sich am Musical «Hallo Leben, hallo Welt», das am Samstag um 17 Uhr in der Rheinfelder Kurbrunnen-Anlage Premiere feiern wird.

Valentin Zumsteg

Langsam steigt die Nervosität, aber die Vorfreude ebenso. Am kommenden Samstag feiert ein besonderes Projekt seine Premiere: Zusammen mit über 100 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen (darunter auch Senioren) bringt Jugendarbeiter Peter Geiselhart vom Rheinfelder Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur (Schjkk) das Musical «Hallo Leben, hallo Welt» auf die Bühne in der Kurbrunnen-Anlage. Rund ein Jahr lang haben alle Beteiligten an dem Stück gearbeitet. «Es erzählt die Geschichte eines Lebens und zeigt die Themen, die einem Menschen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte begegnen», erklärt Geiselhart. Alles ist von den Beteiligten selber erschaffen worden, sowohl Musik als auch Texte.

«Sehr ergreifend»

Den Einstieg bestreiten zwei Sechsjährige, die ein Neugeborenes willkommen heissen. Dann geht es weiter über die verschiedenen Stationen, von der Schulzeit bis ins Teeniealter – und weiter. Ein Opa erzählt seinem Enkelkind aus seinem Leben. «Auch den Abschied und Tod lassen wir nicht aus», so Geiselhart. Dafür wird mit der Kinder- und Jugend-Trauergruppe «Tapfere Herzen» aus Lörrach zusammengearbeitet, die ebenfalls ein Lied beisteuert. «Es ist sehr ergreifend», so Geiselhart.

Am Stück beteiligt sind unter anderem Kinder und Jugendliche aus Rheinfelden und Magden, aber auch aus dem Badischen. Durch das Stück führt Theaterpädagogin Sabrina Lössl, welche als Erzählerin für den roten Faden sorgt. Wie an einer Perlenkette reiht sich Song an Song. «Es ist ein Musical für Jung und Alt», sagt Peter Geiselhart. Das grenz- und generationenübergreifende Grossprojekt wird von Swisslos und Stiftungen unterstützt.

Die Premiere am Samstag um 17 Uhr ist eingebettet in die Rheinfelder Familientage, die am Wochenende im Kurbrunnen durchgeführt werden. «Es lohnt sich, vorbeizukommen, es ist eine tolle Geschichte», verspricht Peter Geiselhart. Wem die Musik besonders gefällt, der kann eine CD in limitierter Auflage erwerben, um zuhause noch ein bisschen weiter zu schwelgen.

«Hallo Leben, hallo Welt». Ein Musical für Jung und Alt. Samstag, 14. September, um 17 Uhr in der Kurbrunnen-Anlage Rheinfelden. Der Eintritt ist frei.

Aargauer Familientag in Rheinfelden

Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, findet in Rheinfelden beim Kurbrunnen-Areal der Aargauer Familientag statt. An diesen Tagen präsentieren viele Vereine und Institutionen ihr Angebot, laden an ihren Ständen zum Mitmachen ein und bieten Aktivitäten. Im Innenhof des Areals wird es eine grosse Bühne (AKB Roadrunner) geben, auf der Tanz, Musik, Clownerie und vieles mehr zu sehen sind. Am Samstag wird um 17 Uhr das Musical «Hallo Leben, hallo Welt» aufgeführt. Nach diesem Highlight folgen weitere: Dysto und der Basler Rapper Black Tiger heizen dem Publikum ein. Auch am Sonntag gibt es Musik und Tanz auf der Bühne. Um 14 Uhr folgt ein Konzert mit Ritschi von der Band Plüsch. Der Eintritt ist frei. (mgt)

Festzeiten: Samstag von 11 bis 22 Uhr. Sonntag von 11 bis 17 Uhr.