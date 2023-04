«Ein Meilenstein für die Mittelschule Fricktal»

Gute besuchte Vernissage der Architekturausstellung in Stein

Wie sieht die neue Kantonsschule aus, deren Türen sich ab 2029 im Steiner Gebiet Neumatt für mindestens 800 Schülerinnen und Schüler öffnen werden? Antwort darauf gibt die aktuelle Architektur-Ausstellung im Saalbau Stein.

Susanne Hörth

«Für mich als Bildungsdirektor ist es ein schöner Moment», freute sich ein zufriedener Regierungsrat Alex Hürzeler am Mittwochabend im Steiner Saalbau. Hier wurde an der gut besuchten Vernissage nicht nur das aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt für die künftige Mittelschule Fricktal gezeigt. Zu sehen waren ebenfalls die Modelle, Visualisierungen und Beschriebe der anderen, zwölf Mitbewerbern. 51 Planungsteams hatten sich im Rahmen der Präqualifikation beim Kanton Aargau beworben. 13 von ihnen wurden nach eingehender Beurteilung aufgrund vordefinierter Eignungskriterien zur Teilnahme am Architekturwettbewerb eingeladen. «Wir haben für ein überdurchschnittliches Projekt überdurchschnittlich herausragende Eingaben erhalten», zeigte sich Urs Heimgartner, Leiter Immobilien Aargau und Vorsitzender des Preisgerichts von der Vielfalt und dem hohen Detaillierungsgrad aller eingereichten Arbeiten beeindruckt.

Das Siegerprojekt «Commond Ground» von E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG aus Zürich überzeugte mit einem kompakten, lichtdurchfluteten Holz-Beton-Bau. Die Ansprüche an eine grosse Schule seien vielfältig, machte Urs Heimgartner deutlich, dass nicht nur der optische Eindruck wichtig sei. Raumplanerische Faktoren würden ebenso eine Rolle spielen wie ganz besonders die Anforderungen an einen künftig gut funktionierenden Schulbetrieb.

Innere Grösse

Bei m Siegerprojekt «Com mon Ground» reihen sich drei dreigeschossige Segmente, dazwischen halboffene Höfe, aneinander. Herzstück der neuen Mittelschule ist das alles verbindende Forum. Von hier aus führen mehrere Treppen in die beiden Obergeschosse. Im Architektenbeschrieb wird das Forum zudem als Wohnzimmer und Schaufenster in den Schulbetrieb aufgeführt. An der Vernissage fügten sich hier auch Begriffe wie «Begegnungsraum für alle» und «Ort auch für die Kultur» hinzu. Durchaus vorstellbar sei, dass hier auch Veranstaltungen ausserhalb des Schulbetriebes stattfinden könnten. Der Neubau wird Platz für 44 Abteilungen bieten. Der Gebäudekomplex ist so entworfen, dass er baulich erweitert werden kann.

«Für die Mittelschule Fricktal hier in Stein ist heute ein wichtiger Meilenstein erreicht. Viele weitere werden folgen», machte Bildungsdirektor Alex Hürzeler deutlich, dass noch einiges zu tun ist, bevor im Sommer 2029 die Mittelschule Fricktal eröffnet werden kann. (sh)

Die öffentliche Ausstellung im Saalbau Stein dauert bis 18. April.