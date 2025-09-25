Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein ganz Grosser tritt ab

  25.09.2025 Sport, Möhlin
Die Heim-WM in Flims Laax 2023 sind regelrechte Kyburz-Festspiele: zweimal Gold (Mitteldistanz und Staffel), einmal Silber (Langdistanz). Das Bild zeigt ihn beim Zieleinlauf über die Mitteldistanz. Foto: Rémy Steinegger/Swiss Orienteering
Die Heim-WM in Flims Laax 2023 sind regelrechte Kyburz-Festspiele: zweimal Gold (Mitteldistanz und Staffel), einmal Silber (Langdistanz). Das Bild zeigt ihn beim Zieleinlauf über die Mitteldistanz. Foto: Rémy Steinegger/Swiss Orienteering

Am Wochenende läuft der achtfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz seinen letzten Weltcup. Seine Träume und Ziele gehören fortan ganz dem Marathon.

Ronny Wittenwiler

Am Weltcupfinale in Uster wolle er sie ein allerletztes Mal aufsaugen, diese «einmalige ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote