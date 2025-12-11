Ein Fest voller Erinnerungen

Am traditionellen Weihnachtsessen der Pensionierten des Feldschlösschens im Gasthaus zur Blume in Magden trafen sich über 60 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Noch bevor der erste Teller serviert wurde, erfüllten Lachen, vertraute, liebevolle Begrüssungen den Raum. ...

Am traditionellen Weihnachtsessen der Pensionierten des Feldschlösschens im Gasthaus zur Blume in Magden trafen sich über 60 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Noch bevor der erste Teller serviert wurde, erfüllten Lachen, vertraute, liebevolle Begrüssungen den Raum. Die Pensionierten kamen nicht einfach zu einem Essen – sie kamen heim, zu Menschen und Geschichten, die sie verbinden.

Dass die letzten Gäste erst im Zwielicht der beginnenden Dunkelheit aufbrachen, sagt mehr als tausend Worte: Es war ein Nachmittag, den niemand so schnell vergessen wird. Und doch lag ein Hauch von Wehmut über diesem besonderen Nachmittag. Veränderungen in der Personalvorsorge führen unter anderem dazu, dass die vertraute regionale Betreuung der Pensionierten endet. Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt der Oldtimer Club Feldschlösschen diese Aufgabe – zentral, neu organisiert, aber hoffentlich mit derselben Herzlichkeit. Damit geht auch eine Ära zu Ende: Der Vorstand der Gruppe Nordwestschweiz tritt per 31. Dezember 2025 zurück – nach teilweise jahrzehntelangem Engagement, geprägt von Herzblut, Zeit und unermüdlichem Einsatz für die Gemeinschaft. Ihr Wirken verdient nicht nur Respekt, sondern echten Dank. «Ein tief empfundenes Dankeschön an alle, die diesen Nachmittag mit Leben, Wärme und Freude erfüllt haben», heisst es in einer Medienmitteilung. «Es war mehr als ein Weihnachtsessen – es war ein Fest der Verbundenheit.» (mgt)