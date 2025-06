Ein allerletzter Schritt

Der FC Wallbach-Zeiningen und dieser Supersamstag

Morgen fällt die Entscheidung in der 3. Liga: Gewinnt der FC Wallbach-Zeiningen auswärts in Bubendorf, ist der direkte Wiederaufstieg perfekt.

Ronny Wittenwiler

Für alle Fricktaler Fussballfans, die den unverwüstlichen FC Wallbach-Zeiningen im Kampf um die drei wichtigsten Punkte der Saison unterstützen wollen: Anpfiff ist morgen Samstag, 16 Uhr, auf dem Sportplatz Brühl in Bubendorf. Es ist für den FC Wallbach-Zeiningen das Spiel, das bei einem Sieg den sensationellen Wiederaufstieg in die 2. Liga mit sich bringen würde.

Was für ein Finale!

Die Fricktaler stehen damit vor einem regelrechten Supersamstag, der spannender nicht sein könnte. Praktisch seit dem Anstoss in diese Spielzeit 2024/2025 liefert sich Wallbach-Zeiningen mit dem FC Birsfelden einen Zweikampf um den ersten Platz und damit um den Aufstieg. Am 17. Mai schoben sich die Fricktaler nach einem 2:0 im Direktduell hauchdünn an Birsfelden vorbei an die Spitze (die NFZ berichtete). Bis jetzt – ein allerletztes Spiel vor Schluss – ist es dabeigeblieben. Birsfelden gab keine Punkte mehr ab. Wallbach-Zeiningen gab keine Punkte mehr ab. Und so kommt es nun also morgen Samstag zur Entscheidung, und diese spielt sich zeitgleich auf zwei verschiedenen Plätzen ab. Während Wallbach-Zeiningen (63 Punkte) in Bubendorf spielt, bekommt es Birsfelden (63 Punkte) zeitgleich und mit Oberdorf zu tun, ebenfalls auswärts.

Deshalb ist bei einem Sieg alles klar

Gewinnt der FC Wallbach-Zeiningen, ist man durch – zumal Birsfelden mit einem Sieg zwar punktgleich wäre, aber in der Fairplay-Wertung mit deutlichem Abstand hinter den Fricktalern liegt. Die Fairplay-Wertung kommt bei Punktgleichheit vor dem Torverhältnis zum Tragen (selbst beim Torverhältnis ist Wallbach-Zeiningen knapp voraus: Plus 47 Tore gegenüber Plus 46 Tore). So oder so: Dieses Spiel morgen Samstag wird für die Fricktaler eines, von dem man sich wohl noch lange in der eigenen Club-Beiz erzählt. Am besten mit einem grandiosen Ausrufezeichen ganz zum Schluss.