Vom Flugplatz Schupfart nach Frick

Vor über siebzehn Jahren ist Familie Bekci auf dem Flugplatz Schupfart gelandet. Ende April endet dort ihre Wirte-Tätigkeit, der Nachfolger führt bereits ein Restaurant in Kaiseraugst – und Bekcis übernehmen das «Piazza» in Frick.

Vor über siebzehn Jahren ist Familie Bekci auf dem Flugplatz Schupfart gelandet. Ende April endet dort ihre Wirte-Tätigkeit, der Nachfolger führt bereits ein Restaurant in Kaiseraugst – und Bekcis übernehmen das «Piazza» in Frick.

Ronny Wittenwiler

Nicht über den Wolken, doch immerhin dem Himmel ganz nah: Der Flugplatz in Schupfart gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Fricktal. An dieser Erfolgsgeschichte mitgeschrieben hat die Familie Bekci aus Brugg. «Nach 17 Jahren schliessen wir dieses Kapitel mit einem lachenden Auge und grosser Dankbarkeit», teilt diese nun mit. Ende April beendet die Familie ihre Wirte-Tätigkeit im Restaurant Airpick.

Damit der Motor brummt

Das lachende Auge kommt nicht von ungefähr. Man habe sich hier etwas aufgebaut, den Betrieb über die Region hinaus bekanntmachen können. Mit seinen Kapazitäten – 150 Sitzplätze im Restaurant, genauso viele draussen auf der Terrasse und zusätzlich einem Selbstbedienungsbereich – lockt das Airpick an sonnigen Tagen unzählige Gäste auf den Berg. Dass es organisatorisches Geschick braucht, um den Motor am Laufen zu halten, versteht sich von selbst. Inklusive Aushilfen sei an Betriebstagen mit kompletter Auslastung ein Personalstamm von rund einem Dutzend Angestellten dringend nötig, sagt Pächter Hasan Bekci, der zusammen mit seiner Frau Hatice und dem Sohn Yekcan das Restaurant führt. Gerade diese Betriebsplanung mit genügend Fachpersonal zu bestreiten, sei zunehmend anspruchsvoller geworden, sagt Hasan Bekci. «Zudem ist so ein Standort wie dieser enorm wetterabhängig, das kommt bei der Personalplanung erschwerend hinzu.» Unregelmässige Arbeitszeiten, die Bereitschaft auf Abruf, abgelegen von den grossen ÖV-Strömen – nach der Pandemie hätten solche Faktoren noch einmal deutlich mehr eingeschenkt. «Das verlangt über die Jahre viel Kraft und Eigeninitiative.» In der Rückschau sei deshalb für die Familie nach fast achtzehn Jahren der Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Am Sonntag, 26. April, wird das Airpick ein letztes Mal mit den Bekcis als Gastgeberfamilie geöffnet sein.

Neuer Pächter übernimmt nahtlos

Der Regionalverband Fricktal des Aero-Clubs Schweiz (AeCS) ist – nebst der Pistenanlage und sämtlicher Immobilien auf dem Flugplatz – auch Eigentümer des Restaurants. Der Verband bestätigt auf Anfrage, dass es bereits einen Nachfolger gebe. Als neuer Pächter wird Bekim Ameti am 1. Mai im Airpick übernehmen. Ameti führt bereits die Rôtisserie Raurica in Kaiseraugst, das wird auch so bleiben.

Derweil nimmt Familie Bekci Kurs auf eine neue Aufgabe, sie hat per 1. Dezember einen Pachtvertrag für das Café und Bistro Piazza in Frick unterschrieben. Und bis es soweit ist, zwischen Abschied vom Flugfeld Schupfart und Neueröffnung in Frick? «Ein halbes Jahr einfach mal Pause», sagt Hasan Bekci. Er sagt es ungefähr so, wie es auf einem Schreiben beim Eingang zum Airpick formuliert ist: mit einem lachenden Auge und grosser Dankbarkeit.