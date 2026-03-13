Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Vom Flugplatz Schupfart nach Frick

  13.03.2026 Schupfart
Die Pächterfamilie zieht weiter: Hasan (links), Hatice und Yekcan Bekci.
Die Pächterfamilie zieht weiter: Hasan (links), Hatice und Yekcan Bekci.

Vor über siebzehn Jahren ist Familie Bekci auf dem Flugplatz Schupfart gelandet. Ende April endet dort ihre Wirte-Tätigkeit, der Nachfolger führt bereits ein Restaurant in Kaiseraugst – und Bekcis übernehmen das «Piazza» in Frick.

Ronny ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote