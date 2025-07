FC Wallbach als Verein des Jahres ausgezeichnet

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga regional kommt schon die nächste Kirsche auf die Torte: Die anderen Vereine im Verband küren den FC Wallbach zum Verein des Jahres. Benjamin Guarda gehört das Tor des Jahres.

Es ist, als käme dieser FC Wallbach aus dem Feiern nicht mehr raus. An der diesjährigen Gala des Fussballverbands Nordwestschweiz kürten die regionalen Vereine den FC Wallbach zum «Verein des Jahres». Diese Auszeichnung würdigt nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern noch vielmehr das Engagement des Vereins für die Gemeinschaft und den Fussball im Fricktal. Der FC Wallbach hat sich durch seine vorbildliche Nachwuchsarbeit und seine Fairness auf und neben dem Platz einen Namen gemacht.

Und auch gerade diese Fairness zeigt sich eindrücklich: In der Fairplay-Wertung erreichte der Verein den 3. Platz – ein Beweis dafür, dass Erfolg und Respekt Hand in Hand gehen können. Diese Platzierung unterstreicht die Werte, die der FC Wallbach auf und neben dem Platz vertritt.

Und dann kam Benjamin Guarda

Ein weiteres Highlight des Abends war die Ehrung von Benjamin Guarda, der den Preis für das «Tor des Jahres» entgegennehmen durfte. Sein spektakulärer Fallrückzieher im Aufstiegsspiel gegen den FC Bubendorf war nicht nur spielentscheidend, sondern auch ein technisches Meisterwerk, das die Zuschauer begeisterte.

Mit diesen Erfolgen im Rücken blickt der FC Wallbach optimistisch in die Zukunft. Der Wiederaufstieg, die Auszeichnungen und die Fairplay-Wertung zeigen, dass der Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich auf dem richtigen Weg ist. «Die Fans dürfen sich auf eine spannende kommende Saison freuen, in der der FC Wallbach erneut beweisen will, warum er zu den Vorzeigevereinen des Fricktals gehört», teilt der FC Wallbach mit. Eines ist jetzt klar: Der FC Wallbach hat eine Saison hinter sich, die in die Vereinsgeschichte eingehen wird. (mgt)