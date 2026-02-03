Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft

Zur 72. Generalversammlung der Männerriege Bözen hatten sich erfreulicherweise 30 Mitglieder und diverse Gäste aus der Turnfamilie Bözen im Gasthaus zur Post eingefunden. Vereinspräsident Hansueli Amsler, welcher selbst sein 25-Jahr-Jubiläum als Mitglied der Männerriege feiern durfte, führte im Anschluss ans feine Nachtessen souverän durch den Abend und gab spannende Einblicke in die turnerischen und geselligen Aktivitäten des vergangenen sowie bevorstehenden Vereinsjahres. Unter dem Traktandum Ehrungen durften Bruno Fuchs und Hanspeter Pfister für ihre 40-jährigen Mitgliedschaften in der Männerriege Bözen ein kleines Präsent und den grossen Applaus sämtlicher Anwesenden entgegennehmen. Alle Vorstandmitglieder haben sich erneut zur Erneuerungswahl zur Verfügung gestellt und wurden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. (mgt)