Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Edles Metall für Karateclub Rheinfelden

  21.05.2026 Rheinfelden, Kaisten, Sport
Starker Auftritt des Karateclubs Rheinfelden bei der Aargauermeisterschaft in Kaisten. Foto: zVg
Starker Auftritt des Karateclubs Rheinfelden bei der Aargauermeisterschaft in Kaisten. Foto: zVg

Die Rheinfelder Karatekas zeigten in Kaisten, dass sie zur kantonalen Spitzenklasse gehören

Am Samstag, 9. Mai 2026, fand die Aargauermeisterschaft im Karate in Kaisten statt. Der Karateclub Rheinfelden (KCR) reiste mit einer grossen Delegation an und kehrte mit einer beeindruckenden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote