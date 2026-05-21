Edles Metall für Karateclub Rheinfelden

Am Samstag, 9. Mai 2026, fand die Aargauermeisterschaft im Karate in Kaisten statt. Der Karateclub Rheinfelden (KCR) reiste mit einer grossen Delegation an und kehrte mit einer beeindruckenden ...

Die Rheinfelder Karatekas zeigten in Kaisten, dass sie zur kantonalen Spitzenklasse gehören

Die Rheinfelder Karatekas zeigten in Kaisten, dass sie zur kantonalen Spitzenklasse gehören

Am Samstag, 9. Mai 2026, fand die Aargauermeisterschaft im Karate in Kaisten statt. Der Karateclub Rheinfelden (KCR) reiste mit einer grossen Delegation an und kehrte mit einer beeindruckenden Medaillenbilanz von 34 Medaillen (7 mal Gold, 11 mal Silber und 16 mal Bronze) zurück.

Das Turnier hatte für den KCR eine besondere Note: Als neu gewählter Präsident des Aargauischen Karateverbands konnte Rojomon Nagaroor, der gleichzeitig Präsident des Karateclub Rheinfelden ist, den Wettkampf erneut ins Fricktal holen – sehr zur Freude der zahlreichen heimischen Zuschauer.

Goldmedaillen für Rheinfelden

Gleich mehreren KCR-Athletinnen und Athleten war es gelungen, sich den Aargauer Meistertitel zu holen und zu zeigen, dass sie zur kantonalen Spitzenklasse gehören: Das sind im Einzelnen Agata Wicherski (Kata U10 Female), Alexander Petter (Kata U10 Male), Marlon Briner (Kata U12 Male), Thierry Giess (Kata U16 Male und Kumite U16 Male) sowie Erika Brazenaite-Mukherjee in der Veteranenkategorie Kata Female +35.

Weitere Podestplätze

Neben den Goldmedaillen holte der KCR zahlreiche weitere Podestplätze und Medaillen aus Silber und Bronze, und zwar durch Eleonora Von Albertini, Joris Mukherjee, Olivia Weglinska, Aurela Azizi, Michal Duda, Ali Demirbilek, Livia Tillmann, Leana Zogaj, Jana Zimmermann, Noelle Giess, Deniz Külübecioglu, Ali Ergin, Laksh Kapoor sowie die Veteranen Alexandre Saint-Dizier und Beat Kürsteiner – beide auf dem Podest in Kata – und Kumite Veterans Male +35.

Karate ist für alle Altersklassen geeignet

Besonders erfreulich: Auch in diesem Jahr wurden eigene Veteranenkategorien ausgetragen, die zeigen, dass Karate ein Sport für jedes Lebensalter ist – und der KCR in diesen Kategorien zur Spitze gehört.

Der Vereinspräsident Rojomon Nagaroor und die Cheftrainerin Rachel Curle zeigten sich begeistert über den Erfolg der Karatekas: «Wir sind stolz auf unsere Athletinnen und Athleten quer durch alle Altersklassen. Dieses Ergebnis ist das Resultat harter Arbeit und grossen Teamgeistes. Allen voran sind wir auch stolz auf die Nachwuchsinstruktoren, welche ihre Führungsrolle immer aktiver wahrnehmen und zu diesem Resultat auch massgeblich beigetragen haben.»

Der Karateclub Rheinfelden wurde im Jahre 1992 von Sensei Zübeyir Sahin gegründet. Die Mitglieder trainieren zweimal wöchentlich in der Turnhalle Schützenweg in Rheinfelden. Weitere Informationen gibt es unter www.karateclubrheinfelden.ch. (mgt)