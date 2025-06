Dritter Sieg in Serie für Nick Alpiger

Über 220 Schwinger massen sich am Samstag auf der Allmend in Möhlin beim 24. Fricktaler Abendschwinget. Nick Alpiger siegte zum dritten Mal in Serie. Jonas Bühler konnte ebenfalls vor heimischem Publikum einen weiteren Festsieg erzielen. Zehn Zweigauszeichnungen der ...

Über 220 Schwinger massen sich am Samstag auf der Allmend in Möhlin beim 24. Fricktaler Abendschwinget. Nick Alpiger siegte zum dritten Mal in Serie. Jonas Bühler konnte ebenfalls vor heimischem Publikum einen weiteren Festsieg erzielen. Zehn Zweigauszeichnungen der Nachwuchsschwinger blieben im Fricktal.

Ludwig Dünner

Trotz des heissen Sommertages durfte der Sportliche Leiter des Abendschwingets, Jürg Mahrer, am Nachmittag 72 Aktivschwinger beim Antreten begrüssen. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Athleten der Nordwestschweiz und dem Schwingklub Küssnacht zusammen. Neben den beiden Eidgenossen Nick Alpiger und Joel Strebel reiste mit Patrick Betschart ein starker Teilverbandskranzer aus der Innerschweiz an. Der Schwingklub Fricktal war mit elf Athleten im Teilnehmerfeld vertreten.

Eidgenossen kämpften um den Festsieg

Von den Fricktaler Schwingern schloss Sämi Schmid am besten ab. Die ersten vier Gänge konnte Schmid für sich entscheiden. Im fünften Gang bei der Ausmarchung um den Einzug in den Schlussgang musste er gegen den Eidgenossen Joel Strebel eine Niederlage hinnehmen. Den sechsten Gang konnte Sämi Schmid nochmals für sich entscheiden und lag mit 57.75 Punkten auf dem dritten Schlussrang. Auf den siebten Schlussrang mit einer Punktzahl von 56.50 schaffte es Tobias Dünner. Er gewann vier Gänge und stellte zweimal. Da er bei den gewonnenen Gängen nie die Maximalnoten erreichen konnte, fehlte ihm rund ein Punkt für eine Platzierung unter den ersten vier. Einen Viertelpunkt hinter ihm reihte sich der frisch gebackene Kranzschwinger Hasler Luis ein. Joel Strebel liess sich nichts zu Schulden kommen in den ersten fünf Gängen und führte das Feld zu jenem Zeitpunkt mit 0.75 Punkten Vorsprung auf Nick Alpiger an. Im Schlussgang der beiden Eidgenossen gingen beide Schwinger vom ersten «Guet» an die Sache. Nach Ablauf der vierten Minute konnte Alpiger seinen Kontrahenten Strebel bodigen und gewann. Für Alpiger war es nach 2023 und 2024 der dritte Sieg in Folge im Fricktal.

Fricktaler mit guten Leistungen

20 Fricktaler traten im Feld der 152 Nachwuchsschwinger zum Fest an. Die Bilanz am Abend mit zehn Zweiggewinnen in den eigenen Reihen freute Schwinger, Eltern sowie die Betreuer. Bei den Jüngsten holten Loris Reuter und Lian Ackermann den Zweig, beim Jahrgang 2014/2015 Nino Mahrer. Beim Jahrgang 2012/2013 konnten sich Leon Grieshaber, Luca Metzger und Elias Benz darüber freuen. Bei den Ältesten war es wiederum Jonas Bühler, der sich mit drei Siegen und zwei gestellten Gängen den Schlussgang sicherte. Im Schlussgang konnte er in knapp neun Minuten seinen Kontrahenten bodigen und einen weiteren Festsieg erschwingen. Jannick Mahrer, Sandro Wüthrich und Kenai Waldmeier erkämpften in derselben Kategorie den Zweig.

Podestplätze für die Fricktaler

Acht Steinstösserinnen und 25 Steinstösser traten in Möhlin zum Wettkampf an. Sechs Athleten stiessen mit dem 70-K ilogramm-Fricktaler-Gedenkstein in der Schwingarena im Finale. Darunter waren mit Marco Leimgruber und Simon Hunziker zwei Fricktaler vertreten. Hunziker erreichte den vierten Schlussrang und gleich hinter ihm folgte Leimgruber. Mit dem 20-Kilogramm-Stein erkämpfte Simon Hunziker den dritten Schlussrang. Auch da lag Marco Leimgruber wiederum einen Rang hinter Hunziker.